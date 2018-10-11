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#ليبيا_الآن | قدمت بلدية #بنغازي، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاج…

تم النشر منذُ 24 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | قدمت بلدية #بنغازي، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، معدات وأجهزة طبية لـ14 مستشفى ومركز صحي، تضمنت كراسي متحركة لأقسام الطوارئ، وصناديق للمخلفات الطبية، وخزانات مياه الشرب.




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