ليبيا_الآن | إحتضنت بلدية #بنغازي أمس حفلًا بمناسبة الذكرى الأولى لتحرير وإعا…

#ليبيا_الآن | إحتضنت بلدية #بنغازي أمس حفلًا بمناسبة الذكرى الأولى لتحرير وإعادة افتتاح ميناء بنغازى البحري، بحضور عميد البلدية عبدالرحمن العبار ومدير فرع الشركة الليبية للموانئ بنغازي يزيد بوزريدة، وشخصيات عسكرية وأمنية وشيوخ. وفي ختام الاحتفال تم تقديم درع التحرير للمشير خليفة حفتر، إستلمه بالنيابة عنه العبار، كما تم تكريم أسر الشهداء











