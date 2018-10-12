#ليبيا_الآن | شارك وكيل وزارة الداخلية في حكومة الوفاق العميد خالد مازن أمس في الاجتماع الثالث لقادة الشرطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي يبحث تهديدات الجريمة المنظمة التي تواجهاها المنطقة، والذي أُقيم في مقر الانتربول في مدينة #ليون في #فرنسا.



