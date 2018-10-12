#ليبيا_الآن | شارك وكيل وزارة الداخلية في حكومة الوفاق العميد خالد مازن أمس في الاجتماع الثالث لقادة الشرطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي يبحث تهديدات الجريمة المنظمة التي تواجهاها المنطقة، والذي أُقيم في مقر الانتربول في مدينة #ليون في #فرنسا.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
#ليبيا_الآن | شارك 8 فروع من الهلال الأحمر الليبي في دورةٍ تدريبيةٍ في #تونس، …
#ليبيا_الآن | #فيديو | تدريبات المنتخب الوطني الليبي الأخيرة على ملعب #قمرت ف…
العلم يتسابق في توفير علاج لهم .. وهما يحتاجون منا الإنسانية فقط للانتصار في معر…
#ليبيا_الآن | باشرت بلدية #بنغازي بتنفيذ أعمال خط مياه الشرب (بقطر 200 مم ) لت…
تم النشر منذُ 3 ساعات
أضف تعليقـك