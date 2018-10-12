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#ليبيا_الآن | تمكن فريق الطوارئ التابع للهلال الأحمر الليبي فرع #سرت، وبعد عمل…

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | تمكن فريق الطوارئ التابع للهلال الأحمر الليبي فرع #سرت، وبعد عملٍ إستمر لمدة 3 أيام متتالية، من انتشال 40 جثة، وتسليمها للسلطات، بعد ورود بلاغ من السلطة المحلية عن وجود مقبرة في منطقة الظهيره غرب مدينة سرت.




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