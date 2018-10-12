ليبيا_الآن | تمكن فريق الطوارئ التابع للهلال الأحمر الليبي فرع #سرت، وبعد عمل…

#ليبيا_الآن | تمكن فريق الطوارئ التابع للهلال الأحمر الليبي فرع #سرت، وبعد عملٍ إستمر لمدة 3 أيام متتالية، من انتشال 40 جثة، وتسليمها للسلطات، بعد ورود بلاغ من السلطة المحلية عن وجود مقبرة في منطقة الظهيره غرب مدينة سرت.







