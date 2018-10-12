ليبيا_الآن | تمكن فريق الطوارئ التابع للهلال الأحمر الليبي فرع #سرت، وبعد عمل…

#ليبيا_الآن | تمكن فريق الطوارئ التابع للهلال الأحمر الليبي فرع #سرت، وبعد عملٍ إستمر لمدة 3 أيام متتالية، من انتشال 40 جثة، وتسليمها للسلطات، بعد ورود بلاغ من السلطة المحلية عن وجود مقبرة في منطقة الظهيره غرب مدينة سرت.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
#ليبيا_الآن | إستقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج في #طرابلس …
تم النشر منذُ 12 دقيقة
#ليبيا_الآن | شارك وكيل وزارة الداخلية في حكومة الوفاق العميد خالد مازن أمس في …
تم النشر منذُ 2 ساعتين
#ليبيا_الآن | #فيديو | تابعت بلدبة #الشويرف، بالتعاون مع مكتب خدمات المياه وا…
تم النشر منذُ 3 ساعات
#ليبيا_الآن | شارك 8 فروع من الهلال الأحمر الليبي في دورةٍ تدريبيةٍ في #تونس، …
تم النشر منذُ 3 ساعات
أضف تعليقـك