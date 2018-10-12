#ليبيا_الآن| أعتمد وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبد الجليل،أمس الخميس،نتائج امتحانات شهادة إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي والتعليم الفني والتقني المتوسط،”الدور الثاني” للعام الدراسي 2017-2018م.





