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#ليبيا_الآن| أعتمد وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبد الجليل،أمس الخميس،نتائج…

تم النشر منذُ 33 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| أعتمد وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبد الجليل،أمس الخميس،نتائج امتحانات شهادة إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي والتعليم الفني والتقني المتوسط،”الدور الثاني” للعام الدراسي 2017-2018م.



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