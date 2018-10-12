ليبيا_الآن| بحث وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة، أمس الخميس، بمكتبه بمق…

#ليبيا_الآن| بحث وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة، أمس الخميس، بمكتبه بمقر ديوان الوزارة، والسفير فرانك بيكر سفير بريطانيا لدى ليبيا، مجالات التعاون الثنائي بين ليبيا وبريطانيا، وسبل تطويرها، إستعراض أخر تطورات ومستجدات الأوضاع بليبيا.







