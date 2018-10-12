ليبيا_الآن| تحصل 30776 شخص خلال شهر 9 سبتمبر، علي خدمة صحية من العيادات والمرا…

#ليبيا_الآن| تحصل 30776 شخص خلال شهر 9 سبتمبر، علي خدمة صحية من العيادات والمراكز الصحية، التابعة لادارة الخدمات الصحية #درنة.
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