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#ليبيا_الآن| تحصل 30776 شخص خلال شهر 9 سبتمبر، علي خدمة صحية من العيادات والمرا…

تم النشر منذُ 37 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| تحصل 30776 شخص خلال شهر 9 سبتمبر، علي خدمة صحية من العيادات والمراكز الصحية، التابعة لادارة الخدمات الصحية #درنة.

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قناة الان

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