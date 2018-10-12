#ليبيا_الآن| أجرى قسم الطوارئ في مركز #بنغازي الطبي، أمس الخميس،اختبار تجريبي بين الأطباء لإستقبال الحالات الطارئة، قبيل الإفتتاح الشامل لكافة تخصصات قسم الطوارئ.
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