#ليبيا_الآن| أجرى قسم الطوارئ في مركز #بنغازي الطبي، أمس الخميس،اختبار تجريبي بين الأطباء لإستقبال الحالات الطارئة، قبيل الإفتتاح الشامل لكافة تخصصات قسم الطوارئ.









