ليبيا_الآن| بحث عميد بلدية #الكفرة، أمس الخميس، مع وكيل الديوان ومراقب الأقتص…

#ليبيا_الآن| بحث عميد بلدية #الكفرة، أمس الخميس، مع وكيل الديوان ومراقب الأقتصاد، ومسؤول شئون التربية والتعليم، ورئيس مركز الحرس البلدي، ومدير الحرس البلدي، و مدير مكتب موازنة الأسعار بالبلدية، وأصحاب المخابز بالمدينة، مشاكل رغيف الخبز والدقيق المدعوم.







