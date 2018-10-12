ليبيا_الآن| بحث عميد بلدية #الكفرة، أمس الخميس، مع وكيل الديوان ومراقب الأقتص…

#ليبيا_الآن| بحث عميد بلدية #الكفرة، أمس الخميس، مع وكيل الديوان ومراقب الأقتصاد، ومسؤول شئون التربية والتعليم، ورئيس مركز الحرس البلدي، ومدير الحرس البلدي، و مدير مكتب موازنة الأسعار بالبلدية، وأصحاب المخابز بالمدينة، مشاكل رغيف الخبز والدقيق المدعوم.
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