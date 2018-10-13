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#ليبيا_الآن | إستأنف المجلس البلدي #أبو_سليم العمل في مشروع تحوير الاشارة الضو…

تم النشر منذُ 41 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | إستأنف المجلس البلدي #أبو_سليم العمل في مشروع تحوير الاشارة الضوئية على طريق المطار، لحل المختنق في محلة مشروع الهضبة وسيدي سليم وابو ذر الغفاري. وقد بدأ العمل في مرحلة تسوية ودمك طبقة الاساس الحبيبي (الميستو).




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