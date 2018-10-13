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#ليبياـالآن| أنباء تتحدث عن وجود نقطة تفتيش متحركة بمنطقة أو هادي – #ودان، الت…

تم النشر منذُ 2 دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| أنباء تتحدث عن وجود نقطة تفتيش متحركة بمنطقة أو هادي – #ودان، التي تبعد 70 كيلو مترًا جنوب #سرت، أقامها مسلحون ملثمون بسيارات عسكرية عليها رايات سوداء يرجح أنها لتنظيم #داعش الإرهابي.
المسلحون يبقون لفترة بسيطة في مكان معين، ثم ينتقلون إلى مكان آخر ويحتمون بعدها بالوديان الموجود في محيط المنطقة.

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