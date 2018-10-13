عاجل

#ليبياـالآن| تصدير 400 ألف برميل من النفط والخام من ميناء ٌالزويتينة النفطي، و…

تم النشر منذُ 7 دقائق
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| تصدير 400 ألف برميل من النفط والخام من ميناء ٌالزويتينة النفطي، و شحن 600 ألف برميل إضافية من ميناء #رأس #لانوف النفطي باتجاه #أستراليا.

عن مصدر الخبر

قناة الان

قناة الان

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك