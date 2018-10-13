#ليبياـالآن| تصدير 400 ألف برميل من النفط والخام من ميناء ٌالزويتينة النفطي، و شحن 600 ألف برميل إضافية من ميناء #رأس #لانوف النفطي باتجاه #أستراليا.
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