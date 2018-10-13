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#ليبياـالآن| مدير فرع الخبرة القضائية والبحوث #درنة يستأنف إجراءات فتح عدد من …

تم النشر منذُ 44 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| مدير فرع الخبرة القضائية والبحوث #درنة يستأنف إجراءات فتح عدد من القبور لضحايا الإرهاب في مدينة #درنة. تأتي هذه الخطوة بعد صدور تكليف النيابة العامة، بفتح عدد من القبور في #درنة، بعد اعتراف العناصر الإرهابية بقتلهم ودفنهم.


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