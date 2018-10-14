ليبياـالآن| أعلنت مديرية أمن #شحات، حالة الاستنفار الكامل في كافة أرجاء المدي…

#ليبياـالآن| أعلنت مديرية أمن #شحات، حالة الاستنفار الكامل في كافة أرجاء المدينة ومحيطها . وشدّدت مديرية أمن شحات أن أي شخصٍ يثبت تورطه في مثل هذه الأعمال، أو أنه يكون سببًاً في التجمهر من أجل التّخريب أو زعزعة الأمن ،سيتعرض للمساءلةِ القانونية.