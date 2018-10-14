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#ليبياـالآن| منظمة “ممكن” للتوعية والإعلام تختتم دورتها التدريبية بمدينة #سرت….

تم النشر منذُ 32 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| منظمة “ممكن” للتوعية والإعلام تختتم دورتها التدريبية بمدينة #سرت. تناولت الدورة أساليب حل النزاعات وبناء السلام بمدينة #سرت وتعزيز دور الشباب الإيجابي.




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قناة الان

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