#ليبياـالآن| منظمة “ممكن” للتوعية والإعلام تختتم دورتها التدريبية بمدينة #سرت. تناولت الدورة أساليب حل النزاعات وبناء السلام بمدينة #سرت وتعزيز دور الشباب الإيجابي.
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مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
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