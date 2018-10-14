ليبيا_الآن| أهالي محلة الهاني ببلدية #سوق_الجمعة، يقومون بصيانة خط الصرف الصح…

#ليبيا_الآن| أهالي محلة الهاني ببلدية #سوق_الجمعة، يقومون بصيانة خط الصرف الصحي لمدرسة النجاح، تحت إشراف مختار المحلة عبد المجيد الزروق فتحية.
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