ليبيا_الآن| شارك وفد من مصلحة المطارات، منذوبين عن ديوان المصلحة ومطارات طرابل…

#ليبيا_الآن| شارك وفد من مصلحة المطارات، منذوبين عن ديوان المصلحة ومطارات طرابلس وطبرق والكفرة، في فعاليات اجتماعات الجمعية العمومية للمجلس الدولي للمطارات لإقليم أفريقيا، في دورتها السابعة والعشرون، بمدينة #ابيدجان عاصمة ساحل العاج، خلال الفترة من 13 إلى 19 أكتوبر 2018.