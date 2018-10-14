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#ليبيا_الآن| شارك وفد من مصلحة المطارات، منذوبين عن ديوان المصلحة ومطارات طرابل…

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| شارك وفد من مصلحة المطارات، منذوبين عن ديوان المصلحة ومطارات طرابلس وطبرق والكفرة، في فعاليات اجتماعات الجمعية العمومية للمجلس الدولي للمطارات لإقليم أفريقيا، في دورتها السابعة والعشرون، بمدينة #ابيدجان عاصمة ساحل العاج، خلال الفترة من 13 إلى 19 أكتوبر 2018.

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قناة الان

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