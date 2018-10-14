ليبيا_الآن| شارك وفد من مصلحة المطارات، منذوبين عن ديوان المصلحة ومطارات طرابل…

#ليبيا_الآن| شارك وفد من مصلحة المطارات، منذوبين عن ديوان المصلحة ومطارات طرابلس وطبرق والكفرة، في فعاليات اجتماعات الجمعية العمومية للمجلس الدولي للمطارات لإقليم أفريقيا، في دورتها السابعة والعشرون، بمدينة #ابيدجان عاصمة ساحل العاج، خلال الفترة من 13 إلى 19 أكتوبر 2018.
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