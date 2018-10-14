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#ليبيا_الآن| بحث عميد بلدية #شحات، مع أعضاء المجلس البلدي لبلدية شحات، سير الع…

تم النشر منذُ 35 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| بحث عميد بلدية #شحات، مع أعضاء المجلس البلدي لبلدية شحات، سير العمل بالمجلس البلدي، والصعوبات والعرافيل التي تواجه سير العمل.


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