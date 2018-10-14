ليبيا_الآن| بحث عميد بلدية #شحات، مع أعضاء المجلس البلدي لبلدية شحات، سير الع…

#ليبيا_الآن| بحث عميد بلدية #شحات، مع أعضاء المجلس البلدي لبلدية شحات، سير العمل بالمجلس البلدي، والصعوبات والعرافيل التي تواجه سير العمل.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
#ليبيا_الآن| استضاف نادي دارنس أجتماع أندية المجموعة الأولى من الدوري الليبي ال…
تم النشر منذُ 4 دقائق
مصدر الخبر / قناة الان
#ليبيا_الآن| استضاف نادي دارنس أجتماع أندية المجموعة الأولى من الدوري الليبي ال…
تم النشر منذُ 4 دقائق
مصدر الخبر / قناة الان
جدول امتحانات الدور الاستثنائي لطلبة شهادة إتمام التعليم الثانوي “إنفوغراف”. #ل…
تم النشر منذُ 44 دقيقة
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
جداول امتحانات الدور الاستثنائي لطلبة شهادتي إتمام التعليم الأساسي والثانوي “إنف…
تم النشر منذُ 52 دقيقة
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
أضف تعليقـك