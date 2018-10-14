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#ليبيا_الآن| استضاف نادي دارنس أجتماع أندية المجموعة الأولى من الدوري الليبي ال…

تم النشر منذُ 4 دقائق
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| استضاف نادي دارنس أجتماع أندية المجموعة الأولى من الدوري الليبي الممتاز بمدينة #درنة، بحضور أندية من (الجبل الاخضر، بنغازي، سرت)، وتم بحث موعد إنطلاق الدوري، ودعم الأندية قبل إنطلاق الدوري، وآلية الهبوط.




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