ليبيا_الآن| بحث وزير الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة إبراهيم بوشناف، اليوم ا…

#ليبيا_الآن| بحث وزير الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة إبراهيم بوشناف، اليوم الأحد، وعميد بلدية #جالو شعيب أحميدة الأمين، بحضور مدير مديرية آمن جالو، المشاكل والأختراقات الأمنية التى تواجهها المنطقة.



