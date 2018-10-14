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#ليبيا_الآن| بحث وزير الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة إبراهيم بوشناف، اليوم ا…

تم النشر منذُ 27 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| بحث وزير الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة إبراهيم بوشناف، اليوم الأحد، وعميد بلدية #جالو شعيب أحميدة الأمين، بحضور مدير مديرية آمن جالو، المشاكل والأختراقات الأمنية التى تواجهها المنطقة.


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