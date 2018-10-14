#ليبيا_الآن| الإنتهاء من استحداث خط صرف صحي بمحلة باب بن غشير بسعة 500مم بمسافة 315م، واستحداث به 6 غرف، ليساهم في حل مشكلة فيضان مياه الصرف الصحي بمنطقة الكشيوني وما جاورها، وذلك بدعم بلدية #أبوسليم.
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