#ليبيا_الآن| أطلق مجموعة من رواد تواصل الإجتماعي في #ليبيا، حملة تنديداً بسوء جودة الإنترنت وأسعاره المرتفعة، تحت شعار ” فلستوا بينا “، مطالبين تحسين جودة الإنترنت، وتقليل تكاليف وأسعار الإنترنت.

وأنتم هل تشاركونهم بنفس المطالب؟

