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#ليبيا_الآن| أطلق مجموعة من رواد تواصل الإجتماعي في #ليبيا، حملة تنديداً بسوء …

تم النشر منذُ 33 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| أطلق مجموعة من رواد تواصل الإجتماعي في #ليبيا، حملة تنديداً بسوء جودة الإنترنت وأسعاره المرتفعة، تحت شعار ” فلستوا بينا “، مطالبين تحسين جودة الإنترنت، وتقليل تكاليف وأسعار الإنترنت.
وأنتم هل تشاركونهم بنفس المطالب؟

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