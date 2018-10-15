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#ليبياـالآن| بحث الأمين العام لجامعة الدول #العربية “أحمد أبوالغيط”، مع المبعو…

تم النشر منذُ 39 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| بحث الأمين العام لجامعة الدول #العربية “أحمد أبوالغيط”، مع المبعوث الأممي إلى #ليبيا “غسان سلامة”، آخر المستجدات على الساحة #الليبية، وشدد أبوالغيط أن أي اتفاقية يجب أن تضمن إنهاء الميليشيات والتشكيلات المسلحة في #ليبيا.

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