ليبياـالآن| بحث الأمين العام لجامعة الدول #العربية “أحمد أبوالغيط”، مع المبعو…

#ليبياـالآن| بحث الأمين العام لجامعة الدول #العربية “أحمد أبوالغيط”، مع المبعوث الأممي إلى #ليبيا “غسان سلامة”، آخر المستجدات على الساحة #الليبية، وشدد أبوالغيط أن أي اتفاقية يجب أن تضمن إنهاء الميليشيات والتشكيلات المسلحة في #ليبيا.
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