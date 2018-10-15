ليبيا_الآن | باشرت الإدارة العامة للأمن المركزي بالرفع من كفاءة منتسبيها عبر إ…

#ليبيا_الآن | باشرت الإدارة العامة للأمن المركزي بالرفع من كفاءة منتسبيها عبر إقامة عدد من الدورات التدريبية التخصصية أثناء العمل، تأكيدًا على أهمية الإلتزام بالضبط والربط والتعاون بين جميع منتسبي الإدارة، ضمن خطة وزارة داخلية حكومة الوفاق لتدريب وتأهيل العناصر التابعين لها.







