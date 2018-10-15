ليبيا_الآن | باشر مكتب خدمات #جادو للمياه والصرف الصحي، بالتعاون مع المجلس ال…

#ليبيا_الآن | باشر مكتب خدمات #جادو للمياه والصرف الصحي، بالتعاون مع المجلس البلدي، بأعمال صيانة الخط الرابط بين محطة ايقناون ومحطة تموقط في المدينة.
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