ليبيا_الآن | قدمت إدارة الموارد البشرية في بلدية #بنغازي برنامجًا تدريبيًا تح…

#ليبيا_الآن | قدمت إدارة الموارد البشرية في بلدية #بنغازي برنامجًا تدريبيًا تحت عنوان ” تنمية المهارات الحياتية وتطوير الذات”، لموظفي ومعلمي جمعية أصدقاء المعاقين ذهنيًا، تثمينًا للدور الفاعل الذي تقوم به الجمعية.
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