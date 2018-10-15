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#ليبيا_الآن | قدمت إدارة الموارد البشرية في بلدية #بنغازي برنامجًا تدريبيًا تح…

تم النشر منذُ 54 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | قدمت إدارة الموارد البشرية في بلدية #بنغازي برنامجًا تدريبيًا تحت عنوان ” تنمية المهارات الحياتية وتطوير الذات”، لموظفي ومعلمي جمعية أصدقاء المعاقين ذهنيًا، تثمينًا للدور الفاعل الذي تقوم به الجمعية.




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