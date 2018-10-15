

مشاهد مؤلمة: شاهدوا الدمار في مدينة بنغازي الليبية

#بنغازي – #ليبيا (جنان موسى) Jenan Moussa

بينما شاهد العالم ما حل في #الرقة و #الموصل أثر المعارك مع #داعش، مدينة أخرى دمرت بالكامل من دون أن يلتفت إليها أحد: مدينة بنغازي الليبية.

بعد سيطرة داعش و #القاعدة وغيرها من التنظيمات المتشددة عليها في ال ٢٠١٤، قام الجيش الليبي بمحاربتهم وتحقيق الانتصار عليهم نهاية ٢٠١٧.

ثمن النصر كان باهظا. بواسطة طائرة مسيرة، التقطت موفدة اخبار الان ما تبقى من وسط بنغازي حيث دارت اشرس المعارك.

لنتابع

المزيد عبر: http://bit.ly/2Nk6PwX