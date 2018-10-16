#ليبيا_الآن| بحث عميد بلدية #جالو شعيب الأمين، وعميد وكيل كلية الهندسة والنفط جالو، مختنقات ومشاكل الكلية، والحيلولة دون تعليق الدراسة خلال الفصل الدراسي خريف 2018/2019، بسبب عدم إستيفاء مستحقات أعضاء هيئة التدريس والموظفين لفترات تجاوزت الأربعة سنوات متتالية.







