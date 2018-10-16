ليبيا_الآن| بحث وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة إبراهيم بوشناف، أمس الأثنين، ور…

#ليبيا_الآن| بحث وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة إبراهيم بوشناف، أمس الأثنين، ورئيس اللجنة المكلفة بدراسة الملاحظات الواردة على قانون الشرطة الجديد، ما أنتهت إليه اللجنة من تعديلات على القانون، وتم أحالتها إلى مجلس النواب.



