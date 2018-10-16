ليبيا_الآن| بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم ال…

#ليبيا_الآن| بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم الثلاثاء، مع وزير الأقتصاد والصناعة الجديد علي العيساوي، انعاش الأقتصاد الوطني، وتوفير متطلبات السوق بأسعار في متناول المواطن، وبرنامج الإصلاح الإقتصادي، ومتابعة الخطوات التنفيذية لتحقيقه.
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