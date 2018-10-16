ليبيا_الآن | #فيديو | جال عناصرر مركز الحرس البلدي #سوق_الجمعة على المخابز ا…

#ليبيا_الآن | #فيديو | جال عناصرر مركز الحرس البلدي #سوق_الجمعة على المخابز العاملة داخل النطاق الإداري للبلدية، لتفقد إلتزامهم بشروط النظافة العامة والشروط الصحية، وبتسعيرة ووزن الرغيف. وتم ضبط عدد من المخالفات وتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.
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