ليبيا_الآن | عاد جهاز الرنين المغناطيسي MRI في مستشفى #المرسى للعمل بعد عدة س…

#ليبيا_الآن | عاد جهاز الرنين المغناطيسي MRI في مستشفى #المرسى للعمل بعد عدة سنوات من توقفه. وفي هذه المناسبة، أُقيم حفل افتتاح بحضور عميد بلدية #زوارة حافظ بن ساسي، ومدير مستشفى زوارة البحري العام د.شكري العزابي، ورئيس قسم الرنين المغناطيسي أيوب التلوع، والعديد من الشخصيات الأخرى في المدينة.













