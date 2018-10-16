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#ليبيا_الآن | عاد جهاز الرنين المغناطيسي MRI في مستشفى #المرسى للعمل بعد عدة س…

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | عاد جهاز الرنين المغناطيسي MRI في مستشفى #المرسى للعمل بعد عدة سنوات من توقفه. وفي هذه المناسبة، أُقيم حفل افتتاح بحضور عميد بلدية #زوارة حافظ بن ساسي، ومدير مستشفى زوارة البحري العام د.شكري العزابي، ورئيس قسم الرنين المغناطيسي أيوب التلوع، والعديد من الشخصيات الأخرى في المدينة.







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