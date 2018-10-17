ليبياـالآن| استلم مكتب الرعاية الصحية بالإدارة الخدمات الصحية #سرت من جهاز ال…

#ليبياـالآن| استلم مكتب الرعاية الصحية بالإدارة الخدمات الصحية #سرت من جهاز الإمداد الطبي فرع الوسطى، عددًا من التطعيمات الخاصة بالرضع من عمر شهرين وحتى سنة ونصف. وسيبدأ مكتب التطعيمات بإدارة الخدمات الصحية سرت بتوزيع هذه التطعيمات على المراكز الصحية ووحدات الرعاية الصحية بالبلدية بدءًا من اليوم الأربعاء.
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