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#ليبياـالآن| جولة لـ”طاهر السني”، مستشار السياسي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة ال…

تم النشر منذُ 22 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| جولة لـ”طاهر السني”، مستشار السياسي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، في كل من #باريس و #روما، لبحث تحضيرات مؤتمر #باليرمو لبحث الحل السياسي في #ليبيا، المقرر عقده في نوفمبر المقبل في جزيرة #صقيلية.


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