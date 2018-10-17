ليبياـالآن| جولة لـ”طاهر السني”، مستشار السياسي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة ال…

#ليبياـالآن| جولة لـ”طاهر السني”، مستشار السياسي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، في كل من #باريس و #روما، لبحث تحضيرات مؤتمر #باليرمو لبحث الحل السياسي في #ليبيا، المقرر عقده في نوفمبر المقبل في جزيرة #صقيلية.



