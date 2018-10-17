ليبيا_الآن| نشرت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، الإحصائية المروية عن النصف الأو…

#ليبيا_الآن| نشرت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، الإحصائية المروية عن النصف الأول لعام 2018م، حيث وقع 1940 حادث سير، وتضرر 2513 مركبة، وتسببت بخسائر تجاوزت 14 مليون دينار ليبي، ونحو 888 مواطن قتلوا بحوادث السير، وأصيب 983 بجروح بليغة، و832 إصابات بسيطة.
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