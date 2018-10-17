ليبيا_الآن| بحث النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد عمر معيتيق، اليوم ال…

#ليبيا_الآن| بحث النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد عمر معيتيق، اليوم الأربعاء، مع رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للحديد والصلب محمد عبدالملك الفقيه، كيفية دعم الشركة خلال الفترة القادمة.
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