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#ليبيا_الآن| بحث النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد عمر معيتيق، اليوم ال…

تم النشر منذُ 32 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| بحث النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد عمر معيتيق، اليوم الأربعاء، مع رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للحديد والصلب محمد عبدالملك الفقيه، كيفية دعم الشركة خلال الفترة القادمة.


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