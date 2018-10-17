ليبيا_الآن| كرم رئيس هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الأربعاء، مع مدير الإدارة ال…

#ليبيا_الآن| كرم رئيس هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الأربعاء، مع مدير الإدارة العامة للتحقيق، وامدير مكتب رئيس الهيئة، ومدير عام إدارة الشؤون الإدارية والمالية، سليمة جبريل صالح عضو التحقيق بفرع هيئة الرقابة الإدارية #بنغازي و المكلفة بالطعن في القضايا المتداولة في المجلس التأديبي للمخالفات المالية بنغازي.
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