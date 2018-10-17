ليبيا_الآن| قامت إدارة مركز #طبرق الطبى، بتوريد عدد 2 كشاف إضاءة خاص بالعمليا…

#ليبيا_الآن| قامت إدارة مركز #طبرق الطبى، بتوريد عدد 2 كشاف إضاءة خاص بالعمليات الجراحية، وعدد 2 جهاز تعقيم، وعدد 2 جهاز تخذير خاص بالعمليات.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
عشرات القتلى والجرحى في انفجار عبوة ناسفة بـ #روسيا #أخبار_الآن
تم النشر منذُ 1 ساعة
#ليبيا_الآن| كرم رئيس هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الأربعاء، مع مدير الإدارة ال…
تم النشر منذُ 2 ساعتين
#ليبيا_الآن| بحث النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد عمر معيتيق، اليوم ال…
تم النشر منذُ 2 ساعتين
#ليبيا_الآن| نشرت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، الإحصائية المروية عن النصف الأو…
تم النشر منذُ 3 ساعات
أضف تعليقـك