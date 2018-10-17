ليبيا_الآن| قامت إدارة مركز #طبرق الطبى، بتوريد عدد 2 كشاف إضاءة خاص بالعمليا…

#ليبيا_الآن| قامت إدارة مركز #طبرق الطبى، بتوريد عدد 2 كشاف إضاءة خاص بالعمليات الجراحية، وعدد 2 جهاز تعقيم، وعدد 2 جهاز تخذير خاص بالعمليات.







