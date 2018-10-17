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#ليبيا_الآن| قامت إدارة مركز #طبرق الطبى، بتوريد عدد 2 كشاف إضاءة خاص بالعمليا…

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| قامت إدارة مركز #طبرق الطبى، بتوريد عدد 2 كشاف إضاءة خاص بالعمليات الجراحية، وعدد 2 جهاز تعقيم، وعدد 2 جهاز تخذير خاص بالعمليات.




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