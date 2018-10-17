#ليبيا_الآن| بحث رئيس وأعضاء لجنة التنسيق لخطة التنمية المحلية ببلدية #نالوت، أمس الثلاثاء إعتماد المحضر السابق، وتقييم عام للقاء المجتمعي الأول المنعقد ب 2 اكتوبر 2018م، ومراجعة المقترحات وفرق العمل وتوزيع العمل.
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