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#ليبياـالآن| تواصل بلدية #بنغازي تركيب أغطية شبكة مياه الأمطار في شارع #جمال …

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| تواصل بلدية #بنغازي تركيب أغطية شبكة مياه الأمطار في شارع #جمال عبدالناصر مفترق المدينة الرياضية #السيلس، الكائنة بمنطقة سيدى حسين.




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