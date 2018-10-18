ليبياـالآن| اجتماع في بلدية #مصراتة حضره ممثلو الأجهزة الأمنية في البلدية، يه…

#ليبياـالآن| اجتماع في بلدية #مصراتة حضره ممثلو الأجهزة الأمنية في البلدية، يهدف إلى اتخاذ إجراءات لتنظيم لعمالة الوافدة بالبلدية.
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