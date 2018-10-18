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#ليبيا_الآن | تمكّن زورق #توكرة التابع لغرفة عمليات #سرت في القوات البحرية، م…

تم النشر منذُ 41 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | تمكّن زورق #توكرة التابع لغرفة عمليات #سرت في القوات البحرية، من القبض على جرافتين صيد #مصر-يتين، تقومان بالصيد الجائر داخل المياه الإقليمية الليبية، إضافة إلى الدخول بدون إذن رسمي من الجهات المختصة، حيث تم اقتيادهم إلى مركز خفر السواحل لمباشرة التحقيقات معهم.





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قناة الان

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