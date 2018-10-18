ليبيا_الآن | تمكّن زورق #توكرة التابع لغرفة عمليات #سرت في القوات البحرية، م…

#ليبيا_الآن | تمكّن زورق #توكرة التابع لغرفة عمليات #سرت في القوات البحرية، من القبض على جرافتين صيد #مصر-يتين، تقومان بالصيد الجائر داخل المياه الإقليمية الليبية، إضافة إلى الدخول بدون إذن رسمي من الجهات المختصة، حيث تم اقتيادهم إلى مركز خفر السواحل لمباشرة التحقيقات معهم.









