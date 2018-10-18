ليبيا_الآن | إجتمع عميد بلدية #مصراتة مع الأجهزه الأمنية في البلدية، لبحث تنظ…

#ليبيا_الآن | إجتمع عميد بلدية #مصراتة مع الأجهزه الأمنية في البلدية، لبحث تنظيم العمالة الوافدة في البلدية، والحلول المناسبة، ومن بينها تشكيل لجنة لحصر العمالة، مع إطلاق حملة إعلامية توعوية توضح المخاطر التي تترتب عن عدم تنظيم العمالة من الناحية الأمنية والاجتماعيه والصحية.