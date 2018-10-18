عاجل

#ليبيا_الآن | إجتمع عميد بلدية #مصراتة مع الأجهزه الأمنية في البلدية، لبحث تنظ…

تم النشر منذُ 12 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | إجتمع عميد بلدية #مصراتة مع الأجهزه الأمنية في البلدية، لبحث تنظيم العمالة الوافدة في البلدية، والحلول المناسبة، ومن بينها تشكيل لجنة لحصر العمالة، مع إطلاق حملة إعلامية توعوية توضح المخاطر التي تترتب عن عدم تنظيم العمالة من الناحية الأمنية والاجتماعيه والصحية.

عن مصدر الخبر

قناة الان

قناة الان

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك