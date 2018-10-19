#ليبيا_الآن | إجتمع وكيل ديوان بلدية #شحات عزالدين الشريف، ومنسق قطاع التعليم علي بوجنوب، ومنسق مؤسسات المجتمع المدني شحات مكائيل الفيتوري، وعضو رابطة خبراء شحات فتح الله كمش، مع رئيس هيئة التعليم التقني في الحكومة المؤقتة توفيق المنفي، لبحث إعتماد مشروع الكلية التقنية في المدينة







