ليبيا_الآن | أقام المجلس البلدي #ترهونة، بالتنسيق مع منظمة GIZ الألمانية، ورش…

#ليبيا_الآن | أقام المجلس البلدي #ترهونة، بالتنسيق مع منظمة GIZ الألمانية، ورشة عمل حضرها شيوخ المحلات ومدراء القطاعات، بعنوان “التنميه المحلية”، التي ألقاءها الدكتور علي عسكر في مقر بلدية ترهونة، وبإشراف عضو المجلس البلدي جميلة الحمروني.
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