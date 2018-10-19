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#ليبيا_الآن | أقام المجلس البلدي #ترهونة، بالتنسيق مع منظمة GIZ الألمانية، ورش…

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | أقام المجلس البلدي #ترهونة، بالتنسيق مع منظمة GIZ الألمانية، ورشة عمل حضرها شيوخ المحلات ومدراء القطاعات، بعنوان “التنميه المحلية”، التي ألقاءها الدكتور علي عسكر في مقر بلدية ترهونة، وبإشراف عضو المجلس البلدي جميلة الحمروني.





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