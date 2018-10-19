ليبيا_الآن | أقامت جمعية أصدقاء البيئة بالتعاون مع الجمعية الوطنية لعلوم الميا…

#ليبيا_الآن | أقامت جمعية أصدقاء البيئة بالتعاون مع الجمعية الوطنية لعلوم المياه والتكنولوجيا، والإتحاد الليبي لجمعيات حماية المستهلك والتراث في قاعة المحاضرات في المعهد العالي للعلوم والتقنية في مدينة #نالوت أربعة محاضرات حول جودة زيت الزيتون، حصاد مياه الإمطار، الزراعة المائية، وأهمية سلسلة التبريد في المحافظة على سلامة الأغذية، في إطار برنامج تظاهرة 2018 عام المياه، وبمناسبة اليوم العالمي للغذاء
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