#ليبيا_الآن | باشرت شركة المجال المعماري للمقاولات، بإشراف المجلس البلدي #شحات بأعمال صيانة الهبوطات في شارع نادي شباب الجبل، كحلٍ مؤقت قبل حلول فصل الشتاء لتسهيل حركة سير المركبات والمارة. وأوضحت البلدية أن هذه الصيانة من غير تعاقد او دفع مبالغ مالية، وأن أعمال تنفيذ بنية تحتية متكاملة لهذا الشارع ستبدأ شهر 52019، بالتنسيق مع شركة الأشغال العامة الجبل الأخضر
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