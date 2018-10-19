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#ليبيا_الآن | وقّع مركز #طرابلس الطبي عقدًا مع شركة SOCEI IMPIANTI الإيطالية، …

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | وقّع مركز #طرابلس الطبي عقدًا مع شركة SOCEI IMPIANTI الإيطالية، للعمل مع #ليبيا لتطوير خدمات العناية الصحية من أجل تحسين الظروف اليومية للمواطنين.

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