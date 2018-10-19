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#ليبيا_الآن| نشرت بلدية #غريان، قوائم بأسماء المخابز الواقعة ضمن نطاق البلدية،…

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| نشرت بلدية #غريان، قوائم بأسماء المخابز الواقعة ضمن نطاق البلدية، والتي تم إستكمال إجراءاتها، وإحالتها الى الشركة الليبية للمطاحن والأعلاف عن طريق مراقبة الإقتصاد الجبل الغربي – غريان، لتوريد الدقيق لهم.



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