ليبيا_الآن| أنهى مركز خدمات قصر بن غشير بمكتب خدمات النواحي الأربعة، اليوم الج…

#ليبيا_الآن| أنهى مركز خدمات قصر بن غشير بمكتب خدمات النواحي الأربعة، اليوم الجمعة، أعمال تسليك وشفط لخط الصرف الصحي، من شارع الفرصة إلى غاية الطريق الرئيسي.
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مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
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