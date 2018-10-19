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#ليبيا_الآن| أنهى مركز خدمات قصر بن غشير بمكتب خدمات النواحي الأربعة، اليوم الج…

تم النشر منذُ 39 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| أنهى مركز خدمات قصر بن غشير بمكتب خدمات النواحي الأربعة، اليوم الجمعة، أعمال تسليك وشفط لخط الصرف الصحي، من شارع الفرصة إلى غاية الطريق الرئيسي.




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