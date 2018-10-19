ليبيا_الآن| أنهى مركز خدمات قصر بن غشير بمكتب خدمات النواحي الأربعة، اليوم الج…

#ليبيا_الآن| أنهى مركز خدمات قصر بن غشير بمكتب خدمات النواحي الأربعة، اليوم الجمعة، أعمال تسليك وشفط لخط الصرف الصحي، من شارع الفرصة إلى غاية الطريق الرئيسي.







